Calciomercato ribaltone Szczesny | futuro in Serie A in una concorrente della Juve

(Di martedì 6 agosto 2024) Colpo di scena suldi Wojciech, portiere polacco in uscita dallantus. L’estremo difensore non rientra più nei piani del club bianconero e sono in corso valutazioni sul. La trattativa con il Monza non è andata in porto anche per la volontà dell’estremo difensore di lottare almeno per la zona Europa. Le offerte dall’Arabia Saudita sono state molto vantaggiose sotto l’aspetto economico ma il polacco ha rispedito al mittente ogni proposta.