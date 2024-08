Calciomercato Milan Tammy Abraham resta il favorito per l’attacco | ma occhio all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

l'attaccante della Romailper: ma occhio all'inserimento dell'Atalantal'obiettivo numero uno per la dirigenza del, che sta cercando un nuovo attaccante da poter alternare con Alvaro Morata durante la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, visto l'infortunio di Gianluca Scamacca (starà fuori circa 7 mesi), anche l'Atalanta ha messo nel mirino il centravanti inglese. La Roma è, poi, stata chiara e ha fissato il prezzo per la partenza dell'ex Chelsea: ben 35 milioni di euro. Ecco che allora, in casa rossonera è sorta grande perplessità visto che il giocatore è reduce da una stagione negativa, condizionata da diversi problemi fisici (ha collezionato solo 8 presenze in campionato). I rossoneri potrebbero, comunque, abbassare le pretese dei giallorossi con delle contropartite.