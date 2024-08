Atalanta l’infortunio di Scamacca pesa come un macigno | ora prendere una prima punta diventa una necessità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Bergamo. Le brutte, bruttissime sensazioni iniziali hanno lasciato spazio ad una dura ente realtà. Il 2024 di Gianlucasi può considerare di fatto finito. L’attaccante dell’– infortunatosi nel corso dell’amichevole contro il Parma – gli è costato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un’autentica mazzata per il numero 9 della Dea, la quale ora è chiamata a tracciare nuove strategie di mercato per sopperire all’assenza prolungata del suo bomber. Una pessima notizia per l’, e per Gian Piero Gasperini, che si materializza proprio ad una manciata di giorni dal primo grande apmento della stagione, fissato per il 14 agosto a Varsavia quando i nerazzurri contenderanno la Supercoppa europea al Real Madrid di Carlo Ancelotti, Jude Bellingham e Kylian Mbappé.