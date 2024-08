Tocco Caudio ora tutta la maggioranza è ‘meloniana’ | aderiscono altri 5 consiglieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFratelli d’Italia en-plein a. Laconsiliare del piccolo Centro sannita, che già aveva aderito al partito in suoi importanti esponenti, si colora ora totalmente dei colori “meloniani”. Se il “si”, come detto, era già venuto in passato dal sindaco Gennaro Caporaso – anche Presidente della Comunità Montana del Taburno – e daiAndrea Loia e Giuseppe Tontoli, nelle ultime ore hanno formalizzato l’ingresso al partito anche i restanti cinque amministratori comunali di. Si tratta del Vicesindaco Angelo Tontoli, dell’assessore Luigia Sala e deiCapasso, Spitaletta e Lombardi.