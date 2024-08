Portogruaro pirata uccide un’anziana e scappa È caccia al responsabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Questa mattina a, undella strada ha investito e uccisodi 81 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 in via Udine, una strada molto trafficata che collega la provincia di Venezia con quella di Pordenone. La vittima abitava a circa un chilometro dal luogo dell’incidente.Leggi anche: In ospedale per dolori al petto, viene dimesso e muore: il dramma nel Milanese Un automobilista di passaggio ha trovato il corpo senza vita della donna sulla carreggiata e ha chiamato i soccorsi al 118. Purtroppo, non ci sono stati testimoni diretti dell’incidente. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per identificare il veicolo coinvolto. Potrebbe trattarsi anche di un mezzo pesante. Le indagini sono in corso per rintracciare ildi questo tragico episodio.