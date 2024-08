Napoli-Modena | Il Maradona si Prepara al Sold-Out per l’Esordio di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Grande entusiasmo per la prima dial, con il pubblico pronto a sostenere ilin Coppa Italia contro il. È una giornata di grande fermento a Fuorigrotta: la SSCha messo in vendita i biglietti per il match di Coppa Italia contro ile, a poche ore dall’apertura delle vendite, ilsi avvia verso il-out. L’attesa per la prima partita ufficiale dell’era Antonioè palpabile, e i tifosi non vogliono mancare a questo storico debutto. Folla alperdiAlle ore 12 di oggi, la SSCha avviato la vendita dei biglietti tramite il sito Ticketone. I prezzi variano da 5 euro per le curve inferiori a 50 euro per la Tribuna Premium. In poco tempo, sono rimaste solo poche decine di biglietti per le curve inferiori e la Tribuna Posillipo, segno che il pubblico è pronto a riempire lo stadio.