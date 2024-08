Le polemiche di Salvini rivelano una mancanza di visione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sulledel ministrodopo le riflessioni della titolare del Keller Carlotta Bertolini interviene anche Diego Lenzini, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale: "È ridicolo che il ministroparli di razzismo al contrario.e questo Governo dovrebbero pensare e mettere in campo delle politiche serie e strutturate che siano davvero accanto ai tanti imprenditori che non trovano manodopera, e al contempo essere orgogliosi nei confronti di chi riesce a unire il sano fare impresa con l’integrazione. Ricordiamo quando, coi suoi decreti sicurezza, eliminò i progetti di integrazione diffusa. Il progetto di Carlotta può aiutare a togliere le persone e tanti giovani dalla strada, dando nuove opportunità". Una politica di integrazione "che spetterebbe al Governo.