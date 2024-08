La serie animata di Evil Dead in lavorazione con Bruce Campbell

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,ha rivelato che è inunadi, in cuitornerà a doppiare il ruolo di Ash Williams.ha rivelato la notizia a Entertainment Weekly mentre promuoveva la suaPeacock Hysteria! “Stiamo sviluppando una versione, come una”, ha dettoa Entertainment Weekly. “Lo farò. Farò la voce di Ash tutto il giorno perché la mia voce non è invecchiata tanto quanto me”. L’ultima volta cheha interpretato Ash in un live-action è stato nel 2015, quando Ash vs.è stato cancellato dopo tre stagioni. Da allora ha doppiato il personaggio in: The Game, ma si è effettivamente ritirato dal live-action di Ash. Fare unaaiuta a rendere le cose più facili da reinserire.