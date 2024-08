Israele-Iran mossa a sorpresa degli Stati Uniti | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) La tensione traè sempre più alta. Teheran prepara l’attacco contro Tel Aviv, ma lapotrebbe cambiare le carte in tavola.: tensione alle stelle. L’uccisione del leader di Hamas a Teheran sta portando il governoiano a pensare ad un attacco nei confronti di Tel Aviv. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la ‘vendetta’ potrebbe arrivare il 12 agosto, data non banale ovvero la ricorrenza simbolica ebraica di Tisha B’av che ricorda la distruzione del Tempio. Il presidente americano Joe Biden – cityrumors.it – foto AnsaMa le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore. Glinelle scorse ore hanno fatto unache ha come obiettivo quello di evitare una escalation. Per il momento Teheran non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e sta preparando un attacco.