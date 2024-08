Intesa M5s-Pd a Villalunga E Patuanelli stronca Grillo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bordate a Matteo Renzi e Beppe. L’ex ministro Stefano, oggi capogruppo al Senato del M5s, si è preso la scena sabato sera alla festa Pd adi Casalgrande. "Come faccio a fidarmi di chi ha fatto cadere il Governo Conte II, il migliore per me degli ultimi anni?", ha detto il pentastellato che ha dialogato con Chiara Braga, capogruppo dem alla Camera sulla costruzione di un’alternativa al centrodestra, incalzati dalle domande di Daniele Petrone, redattore di Carlino Reggio (nella foto una fase del dibattito). "Renzi è geniale, capisce la politica – ha continuatodimostrando di non avere pregiudizi e riconoscendo le qualità del leader di Italia Viva – Ma è totalmente inaffidabile", chiudendo ad un’eventuale alleanza di campo largo con l’attuale forza di terzo polo.