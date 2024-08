Il grande show di David Guetta | il Re dei dj allo Space Riccione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 5 agosto 2024) Life&People.it Che la sua unica data italiana sia stata quella dellodiè già un fatto; il binomio, infatti, è stato qualcosa di magico, un connubio artistico che ha celebrato una volta in più la vocazione internazionale del locale più in voga della Riviera Adriatica ospitando uno di quei nomi capaci di evocare tecnica, empatia e voglia di stupire. Simbolo di quello che da sempre è definito come “popolo della notte”, il deejay nato a Parigi nel 1967 ha saputo infiammare una location che nel giro di due mesi o poco più si è ritagliata uno spazio di assoluto primo piano sullo scenario musicale nazionale e internazionale.