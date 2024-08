Folgorato mentre lavora con motopompa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 15.00 Un uomo di 33 anni è mortova in una azienda agricola agricola a Palagiano, nel Tarantino. Il giovane tavando con una moto pompa a immersione. Ferito anche il fratello, che ha riportato ustioni ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Castellaneta prima di essere trasferito al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Brindisi. Con i due fratelli,entrambi elettricisti, anche il padre che in quel momento si era allontanato ed è rimasto illeso.