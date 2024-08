Faenza tagliati pini ’non sicuri’ Sradicati saranno sostituiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Parco delle Rimembranze disi rinnova, o meglio, viene messo in sicurezza togliendo iche risultano di precario equilibrio; il lavoro, iniziato in questi giorni e svolto dalla cooperativa Montana valle del Lamone, riguarda otto alberi, quattro a margine di viale Tolosano e altrettanti nel contiguo Parco. Una volta, i, una operazione che già è stata eseguita lo scorso anno per alcuniabbattuti dalle bufere di vento. L’intervento rientra nel programma del Comune di ‘messa in sicurezza’ degli alberi dei parchi e dei viali faentini e in questa fase riguarderà complessivamente trentaduee due Sofore. Il Parco delle Rimembranze gode di tutela storico-ambientale per via del significato che gli è proprio, ovvero quello di ricordo dei faentini caduti nella Prima guerra mondiale. Per ogni deceduto, un pino e complessivamente sono 274.