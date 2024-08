Eterna Sara Errani | è Career Golden Slam a 37 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’azzurra ha conquistato l’oro ai Giochi di Parigi 2024 nel doppio di tennise Jasmine Paolini si sono laureate campionesse olimpiche nel doppio di tennis. Un plauso e una nota di merito va soprattutto alla. Classe 1987ha fortemente insistito per questo doppio e così si è tolto (come successo sempre ieri, 4 agosto a Djokovic) la soddisfazione delin doppio (vittoria in tutti e quattro i tornei dellopiù l’oro olimpico). Prima di lei c’erano riuscite solo 6 giocatrici, Shriver, Fernandez, Serena e Venus Williams, Krejcikova e Siniakova. Il duo italiano ha battuto in rimonta per 2-6 6-1 10-7, le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in gara come atlete indipendenti. “E’ un sogno che diventa realtà – raccontaa Supertennis -, ho sognato tante volte questo momento, e l’ho rincorso lavorando duramente per un anno.