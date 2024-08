E’ tempo di pomodori San Marzano ‘da salsa’ | realizza un sugo di pomodoro fresco al basilico in casa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono iSan, ideali per preparare la salsa, il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. L’areale produttivo di riferimento è la Puglia, con una qualità molto buona: è un prodotto bello, sano, pulito, al giusto grado di maturazione per essere trasformato dalle massaie, che ancora portano con sé la tradizione. La produzione locale è anche in grado di garantire un ottimo, che potrebbe servire nella preparazione delda salsa a seconda delle diverse ricette. Le quotazioni di mercato non si discostano dai valori riscontrati la stagione precedente. Ilè un ottimo alleato della linea perché povero di calorie e rappresenta il re della dieta mediterranea. La sua stagione è tipicamente estiva, anche se si possono trovare tutto l’anno.