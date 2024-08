Cassano Mahmoud Ahmed Bakry inghiottito e trascinato dalla corrente dell’Adda | morto a 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)d’Adda (Milano) – La domenica di festa finisce in tragedia, ieri l’Adda si è portato via un’altra vita. Un 24enne di origini egiziane è annegato aabitava in città, era arrivato alla spiaggia del Pignone, a Groppello, con un gruppetto di amici. Un tuffo fatale per lui, i medici hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi all’evidenza.dal fiume, il giovane è stato ripescato grazie all’elisoccorso che l’ha intercettato a 500 metri di distanza dal punto in cui si era lanciato, ma le sue condizioni erano già disperate. Pochi istanti per passare dal relax al dramma. Lo sa il sindaco Fabio Colombo che non riesce a darsi pace: “Non si può perdere un ragazzo così – dice – pattuglie e sanzioni non bastano, serve responsabilità”.