Audible gratis per 60 giorni | perfetto per ascoltare Il Signore degli Anelli e altre saghe fantasy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ci pensaa trasformare la vostra estate in un'esperienza letteraria imperdibile, attraverso alcune promozioni da tenere d'occhio. È estate e il tempo libero vi porta a riflettere su quelle letture che, da tempo immemore, vi affascinano anche se non riuscite a trovare mai la voglia e l'incastro giusti per dedicare loro spazio e tempo. In questo caso ci pensa, fornendovi un servizio che agevola e invoglia sia dal punto di vista economico che dello stesso processo di lettura. In questo momento, Amazon Italia offre ben 60di abbonamento gratuito per Amazon(ricordandovi che si tratta di una promozione aperta solamente ai nuovi abbonati a Prime). Tutti gli altri possono comunque fruire di 30