Tragedia sul lago di Como | uomo di 68 anni annega a Valbrona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024)di– Undi 68, di origine peruviana, ha perso la vitando nelle acque deldi, precisamente nel ramo lecchese del Lario, nella tarda mattinata di oggi. L’incidente è avvenuto mentre l’si trovava in compagnia dei suoi familiari su una spiaggetta della zona. L’incidente Secondo le prime ricostruzioni, l’si è tuffato in acqua con l’intento di rinfrescarsi. Tuttavia, pochi istanti dopo il tuffo, è scomparso sott’acqua, non riemergendo più. Gli amici e i parenti presenti sul posto hanno immediatamente cercato di intervenire per soccorrerlo, ma purtroppo i loro tentativi sono stati vani. Intervento dei soccorsi I vigili del fuoco sono stati chiamati e hanno recuperato l’circa un quarto d’ora dopo l’accaduto.