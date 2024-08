Traffico Roma del 04-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani scarso ilalmeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale ad Ostia chiusa per tutta la giornata viale delle Repubbliche Marinare per un evento commerciale tre Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova achiusura della tangenziale est e nel tratto di sopraelevata cambiare il trans l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico e questo fino al 19 di agosto oltre che nella zona di San Giovanni possibili ripercussioni in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo per il trasporto pubblico sulla metro a le stazioni Spagna Ottaviano San Pietro sono chiuse per lavori di ristrutturazione per cui treni transitano senza firmare maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.