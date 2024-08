Strade chiuse sul lungomare c’è il Summer pride

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Tutti fermi, c’è il Rimini. Per la parata dell’orgoglio Lgbt che sfila oggi a Marina centro, ilTintori, la rotonda Lucio Battisti (di fronte al Grand Hotel) e le aree circostanti, via Colombo (la parallela al) verrannoal traffico, con divieto di sosta e rimozione coatta dalle 7 di questa mattina fino alle 6 di domani. Saranno interessati dai divieti anche viale Beccadelli, le vie Giulietta Masina e Luci del varietà fino a piazzale Boscovich e via Destra del porto. Quella di oggi è la settima edizione del Riminiche quest’anno vivrà nel ricordo di Michela Murgia e del deejay Claudio Tempesta. La parata e la festa con deejay e musica fino all’una saranno il gran finale dellaWeek. Il corteo partirà alle 17 dalla zona vicino al Bounty e all’Adriatic Village (bagni 35, 36 e 37).