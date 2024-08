Sono Olimpiadi da dilettanti | il disastro francese che ha fregato l' azzurro Fabbri | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) In una Olimpiade sotto accusa per scarsa organizzazione e pressapochismo, spicca ildella finale del getto del peso andata in scena sabato sera allo Stade de France. E a fare le spese della pioggia che ha condizionato la gara, proprio come la cerimonia inaugurale di 8 giorni prima, è stato soprattutto l'Leonardo, tra i grandi favoriti della vigilia. Alla fine il gigante italiano è arrivato quinto, ma con gli ultimi 3 lanci di fatto impossibili perché la pedana era diventata bagnata e scivolosissima. Non a caso, al quarto lancio,ha rischiato addirittura di infortunarsi alla caviglia e solo la prontezza di riflessi lo ha salvato da guai ben peggiori.