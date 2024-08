’Salvataggio per un giorno’ per bimbi e adulti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) La spiaggia libera di piazza Andrea Costa nella giornata di festa del patrono ha ospitato una edizione speciale di "Salvataggio per un giorno". Nella data della Giornata mondiale della sicurezza in mare, la Cooperativa stabilimenti balneari, l’amministrazione comunale e la Guardia Costiera, hanno stimolato bambini ead adottare le buone pratiche per fare prevenzione e garantire la sicurezza in mare. Sono intervenuti Simone Battistoni, la vicesindaco Lorena Fantozzi ed il comandante del porto Francesco Marzolla.