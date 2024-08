Perde la testa in treno | morde un passeggero e gli stacca un dito

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 agosto 2024) Lombardia, aggressione incredibile su un: uomolaun altrondogli unUn viaggio inda Milano a Brescia si è trasformato in un incubo per i passeggeri del convoglio partito alle 18 di giovedì 1 agosto dalla stazione di Lambrate. Un uomo di 29 anni, in evidente stato di alterazione, ha dato vita a una scena raccapricciante che ha visto come vittima un altro, un giovane di 27 anni. Controlli su un-Ansa- Notizie.comIl viaggio procedeva senza intoppi fino a quando il 29enne non ha iniziato a manifestare segni di agitazione estrema. A torso nudo, l’uomo ha cominciato a colpire violentemente i vetri delcon pugni, accompagnando il gesto con urla disperate. La situazione è rapidamente degenerata quando l’aggressore ha rivolto la sua furia verso il giovane