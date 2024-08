Parigi2024 allarme calcoli per Tamberi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 20.00 Giammarcofermato in Italia da un probabile calcolo renale. Il campione olimpico in carica del salto in alto è finito al pronto soccorso per un dolore al fianco, con 38,8 di febbre. Le qualificazioni sono in programma tra tre giorni. L'azzurro spera di poter partire per Parigi domani, "nella speranza che, con un po' di riposo, questo incubo finisca" scrive su Instagram,con una foto su un lettino d'ospedale. "Io in quella pedana ci sarò e darò l' anima fino all'ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione" assicura Gimbo.