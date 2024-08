Parigi 2024 tennis Errani Paolini d’oro | miglior risultato nella storia del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024), una coppiaper il. Le azzurre, Jasmine e ‘Sarita’, sono salite sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di, battendo in finale le russe Andreeva/Shnaider per 2-6, 6-1, 10-7 e realizzando un vero e proprio sogno.non ha mai nascosto di considerare i Giochi Olimpici come l’evento per eccellenza nelle sue priorità e lo ha dimostrato al fianco della fedele alleata, un duo ben assortito e soprattutto con una sinergia tale da non avere rivali. La toscana è esplosa nell’ultimo anno e mezzo, collezionando soddisfazioni come figurine, ma difficilmente avrebbe potuto aspettarsi una gioia così grande nel doppio. Dal Roland Garros 2023 al Roland Garros dal sapore Olimipico nel: un sogno di coppia è diventato realtà.