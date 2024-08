Ordine d’arrivo MotoGP GP Gran Bretagna 2024 | risultati e classifica gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Calato il sipario sul GP di, tappa del Mondialedi. I piloti si sono confrontati su uno dei tracciati più spettacolari e complicati dell’intero calendario. Un circuito caratterizzato da 18 curve e impegnativo soprattutto nella percorrenza delle mitiche Maggotts, Becketts e Chapel, da affrontare conde precisione e coraggio. Dopo la Sprint Race di ieri, il duello iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin ha avuto un aggiornamento importante. La caduta di Pecco ha portato lo spagnolo a una sola lunghezza di distanza nellagenerale e per questo la prova odierna era attesa per capire come e quanto il campione del mondo in carica sarebbe stato in grado di reagire.