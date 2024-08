La stagione del Grifone | Un girone emozionante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Tanto rumore per nulla. Tutte le ipotesi sulla composizione del, alla fine, sono state sconfitte dalla più semplice realtà con il Grosseto che è stato inserito nelE, sua sede naturale. "Il– dice il presidente Antonio Fiorini – è quello che la geografia ci impone, difficile, ma affascinante. Di sicuro il richiamo di quasi tutte le partite sarà elevato e non mi riferisco solo ai derby con Siena e Livorno, ma anche alle gare con le squadre valdarnesi con il Poggibonsi ed il Follonica Gavorrano. Sulla carta favorito d’obbligo è il Livorno ma anche Siena ed il FolloGavo sembrano attrezzate. Noi siamo convinti di avere una squadra molto competitiva che avrebbe ben figurato in tutti i gironi in cui avremmo potuto essere inseriti".