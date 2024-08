Juve Stabia-Avellino oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, incontro valido per il turno preliminare della/2025. Dopo la grande cavalcata della scorsa stagione e culminata con la promozionein Serie B, la squadra gialloblù fa il suo esordio ufficiale proprio nel derby contro gli irpini. Scottati dalla delusione dopo l’uscita alle semifinali dei play-off di Serie C, i Lupi vogliono stupire e guadagnarsi l’accesso al tabellone principale dellanazionale. La vincente dell’incontro sfiderà al primo turno dellal’Udinese. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 20.