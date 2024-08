Il Nike Snkrs Day 2024 è in arrivo | ecco una guida per i non-sneakerhead

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Insieme all'Air Max Day, l'annualeDay diè una delle più grandi festività inventate nel calendario degli appassionati . Dal 2017, loDay, infatti, è l'evento che celebra l'appdell'azienda americana di abbigliamento sportivo, dove arrivano tutti i drop e i restock più importanti. Se da un lato, quest'anno, dobbiamo aspettarci alcune grandi uscite (come sempre del resto), dall'altro,Day offre allo Swoosh l'opportunità di accendere un riflettore speciale sulla sneaker culture e sulla sua community. Se desideri saperne di più suDayo ancora non hai capito di cosa stiamo parlando (non preoccuparti, va benissimo anche così), ci siamo presi la libertà di rispondere ad alcune delle vostre domande più frequenti qui sotto. Che cos'èDay? Dal 2017Day è un evento che celebra tutto ciò che riguarda le sneaker.