Festa della Consolazione Tutti gli eventi

(Di domenica 4 agosto 2024) TODI- Il Consiglio di amministrazione dell’Etab "La" ha approvato nei giorni scorsi il programma dei festeggiamenti civili e religiosidell’8 settembre 2024 che prevede novità e conferme, a partire dall’atteso concorso fotografico "Polvere di Stelle sulla", il più amato e longevo contest fotografico tuderte, giunto alla dodicesima edizione. In concomitanza con la centenariadell’8 settembre che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Tempio, fotografi tuderti e da tutto il mondo potranno cimentarsi nel realizzare lo scatto più suggestivo per catturare le migliori coreografie piriche. È prevista una sezione unica a colori e in bianco e nero. La partecipazione al concorso è libera, gratuita ed è aperta ai i fotoamatori e fotografi professionisti che vi possono partecipare con non più di quattro foto.