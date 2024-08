Era in porto non esiste più un posto sicuro Distrutto il sottomarino russo assalto alla Crimea

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) L'esercito ucraino ha attaccato eunmentre era ancorato in unnella penisola diannessa dRussia nel 2014. Lo hanno fatto sapere le stesse Forze armate, citate dBbc. Ild'attacco Rostov sul Don è affondato dopo essere stato colpito ieri da un attacco missilistico sulla città portuale di Sebastopoli. Si trattava di uno dei quattro sottomarini gestiti dflotta russa del Mar Nero in grado di lanciare missili da crociera Kalibr. Nessun commento da Mosca. Secondo Kiev, l'attacco haanche quattro sistemi di difesa aerea S-400 che proteggevano la penisola occupata. Il, già danneggiato in un attacco l'anno scorso, era stato successivamente riparato.