Colpo a rischio il Napoli deve fare in fretta | il tempo sta per scadere

(Di domenica 4 agosto 2024) L’acquisto rischia di saltare: ilpassa ma ilancora non chiude. Bisognainper non perderlo Le manovre di mercato delhanno subito un brusco stop dopo un ottimo inizio con le tre operazioni Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Antonio Conte è in attesa di sviluppi: dopo aver sistemato la difesa, ha chiesto almeno un rinforzo per gli altri reparti. Un centrocampista centrale che possa quindi sostituire Zielinski ed essere una buona alternativa a Lobotka e Zambo Anguissa, che saranno i due intoccabili titolari in mezzo al campo. Il nome più caldo è sempre quello di Gilmour del Brighton: l’operazione si può chiudere ad una cifra intorno ai 13 milioni, una cifra decisamente alla portata per il club partenopeo. Si cerca anche un esterno d’attacco, un ricambio di Kvaratskhelia e Politano: piace tantissimo David Neres ma occhio all’occasione Berardi.