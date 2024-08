Ceppaloni si è chiusa con successo la Porziuncola 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa, sagra dei fusilli e del formaggio pecorino, è giunta al termine. Con la serata di sabato si èun’edizione da ricordare. In quattro giorni piazza Carmine Rossi è stata raggiunta da migliaia di visitatori che hanno avuto l’occasione di visitare un borgo affascinante e degustare i prodotti tipici locali. Edizione caratterizzata da tantissime novità, come gli allestimenti sempre più curati e particolari tra gli stand e nel centro storico, ma soprattutto la valorizzazione della villetta che è stata trasformata in una apprezzatissima area country. Per la prima volta l’organizzazione ha messo a disposizione dei visitatori un servizio navetta gratuito, anche questa una novità che ha aiutato la buona riuscita dell’evento.