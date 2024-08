Apple | ecco quando debutteranno i dispositivi pieghevoli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 4 agosto 2024) Trapelano indiscrezioni sul periodo di lancio dei nuovi, che saranno i primi creati daè pronta a stupire ancora una volta il mercato con il lancio della nuova serie di iPhone 16 nel 2024. Tuttavia, l’azienda di Cupertino non si ferma qui: le attenzioni sono già rivolte al 2026, anno in cui dovrebbero debuttare due innovativi. Vediamo tutti i dettagli di queste anticipazioni. Da tempo si vocifera su un possibile ingresso dinel mondo dei. Recentemente, queste voci sono diventate più insistenti, soprattutto dopo la notizia di fine luglio riguardante la firma di un contratto per la fornitura di pannelli destinati al primo iPhone pieghevole. Questo dispositivo, il cui design dovrebbe ricordare il Samsung Galaxy Z Flip, potrebbe essere lanciato alla fine del 2026.