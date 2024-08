Agosto mese di partenze | Le tensioni non fermano la voglia di viaggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) I ravennati hannodi vacanza, soprattutto dopo il periodo Covid. Le instabilità internazionali, dovute alle guerre egeopolitiche, hanno spaventato ma fermato le persone. Anzi, i prezzi abbordabili per le destinazioni sul Mar Nero hanno fatto breccia nella mente dei ravennati che possono soddisfare ladi vacanza ma con un occhio al portafoglio: "Di recente abbiamo fatto un preventino a una famiglia - spiega l’agenzia di viaggi Millepiedi -, e abbiamo constatato che le stesse persone, per lo stesso periodo hanno risparmiato circa 2mila euro andando nel Mar Rosso piuttosto che in Sardegna. Ed ecco che la paura per le guerre passa in secondo piano".