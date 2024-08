Turate i danni della grandine del 2023 | non c’è traccia dei ristori promessi da Regione e Governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024)(Como), 3 agosto 2024 – A un anno dalle violente grandinate che hanno devastato il paese isono ancora evidenti, soprattutto i privati sono stati costretti a rinviare gli interventi di riparazione di tetti e solai perché non hanno le risorse sufficienti per pagare gli interventi che costano anche decine di migliaia di euro. A dare la prima buona notizia, dopo tanti mesi, ai suoi concittadini ci ha pensato il sindaco Alberto Oleari, che finalmente ha ricevuto la liquidazioneprima rata del risarcimento atteso dall’assicurazione. “Nei giorni scorsi, la compagnia assicurativa che ha in carico tutti gli immobili del Comune, ci ha inviato una lettera in cui comunicava che a breve ci verserà 500mila euro a titolo di acconto per le grandinate di luglio dello scorso anno – spiega il sindaco –.