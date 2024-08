Sensi un ritorno dopo l’Inter? Gioca in amichevole da svincolato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)dallo scorso 30 giugno, quando è scaduto il suo contratto con. Ma potrebbe lo stesso farein Serie A a breve, come si può notare da un’di oggi. ALLA RICERCA DEL CONTRATTO –cinque anni ricchi di infortuni, Stefanoha chiuso la sua esperienza allo scorso 30 giugno. Il centrocampista èe prova a rilanciarsi, magari in Serie A. Proprio nel massimo campionato può rimanere, peraltro con maggiore tranquillità visto che – non avendo un contratto – può firmare anche oltre il 30 agosto e la chiusura del mercato.in campo incon chi lo aveva preso dalIL– Nella stagione 2022-2023,avevato al Monza in prestito dal. E proprio in biancorosso può tornare, visto che da qualche giorno si sta allenando con la squadra ora passata ad Alessandro Nesta.