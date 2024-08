Sarmiento vs Belgrano – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilaffronterà ilall’Estadio Eva Peron domenica sera nel nono turno della Primera Division Argentina 2024. I padroni di casa hanno un record negativo contro gli ospiti, avendo vinto solo uno degli otto incontri disputati, e non hanno mai trionfato come padroni di casa in questa partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 di domenica 4 agosto. Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre?L’incoerenza delè proseguita con la sconfitta per 1-0 contro il River Plate all’Estadio Monumental domenica scorsa, che ha lasciato due sconfitte e una vittoria nelle ultime tre partite di campionato.