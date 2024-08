Rivolta dei bagnini | Sciopero congelato Ma serve sicurezza E i vigili vanno in piscina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024)pronti a incrociare la braccia già domani se le promesse non saranno mantenute. AllaCostoli di Firenze le acque restano agitate anche dopo la visita di ieri dell’assessora allo Sport Letizia Perini e della dirigente del Servizio sport di Palazzo Vecchio Elena Toppino. L’impianto di piazza Enrico Berlinguer – dove il servizio di balneazione è in gestione alla Acquasport di Fabrizio Rossi – rischia di restare chiuso nella prima domenica di questo caldo agosto per la protesta degli oltre venti’stanchi’ della difficile situazione che ogni giorno devono affrontare a bordo. "Minacce, provocazioni, perfino botte" ricorda Alberto Lungherini, uno deicon alle spalle una lunga esperienza nel settore. "Anche questo pomeriggio (ieri, ndr) è stato molto movimentato con colleghi che hanno subito insulti da parte di alcuni utenti" racconta.