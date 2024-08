Pedullà | Napoli su Neres Manna lavora su due operazioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024) Alfredoaggiorna sulle trattative del, Lukaku-Osimhen e movimenti a centrocampo. Le ultime novità dal mercato azzurro. Il giornalista Alfredoha fornito alcuni aggiornamenti sulle trattative di mercato delattraverso il suo canale Youtube. Le sue dichiarazioni gettano luce sulle priorità del club partenopeo in questa fase del calciomercato.sul mercato del: le ultime sue i centrocampistiha dichiarato: “Ilè nell’agenda delle situazioni calde perché Lukaku-Osimhen è uno snodo fondamentale. Perserve una offerta importante ma ilprima deve concentrarsi su due centrocampisti in uscita Gaetano e Cajuste, per poi poter fare Gilmour e Brescianini. Ci vogliono le uscite per fare le entrate”. Secondo il giornalista, la situazione Lukaku-Osimhen rimane cruciale per il mercato azzurro.