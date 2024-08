Parigi 2024 Fabbri | nulli e pedana sporca ma io protagonista

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 ago. (askanews) – “Peccato il primo nullo, che da un punto di vista mi ha gasato perché era un 22.80, però peccato che era nullo, avrebbe cambiato la gara da tutti i punti di vista. Purtroppo è un po’ che mi porto dietro questo errore tecnico e incappo in questi. Però ho appena fatto un’Olimpiade dae sono contento, ovviamente con una medaglia lo sarei stato di più, ma ero a testa alta. Ho fatto il massimo, certo mi aspettavo di vincere o arrivare secondo, già un bronzo non sarei stato contento, però va bene così”. Così Leonardoin zona mista subito dopo la conclusione della finale del getto del peso che lo ha visto arrivare quinto. “Laera scivolosa – ha aggiunto – e ho rischiato di farmi male, per fortuna sto bene. Mi ha condizionato il fatto che i giudici non mi hanno lasciato pulire la, perché era