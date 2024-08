Olimpiadi Parigi 2024 il Vaticano | Rattristati alcune scene un’offesa per tutti i credenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto– Sulla cerimonia di apertura dellediarriva anche la “tristezza” del. Che sottolinea: "per, polemiche centrodestra su cerimonia apertura. Salvini: “Offesi miliardi di cristiani” “La Santa Sede - si legge nel testo della nota – è rimasta rattristata dadella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici die non può che unirsi alle voci che si sono levate nei giorni scorsi per deplorare l’offesa arrecata a molti cristiani edi altre religioni”., la croce cristiana scompare dal manifesto. Tajani: “Questa è stupidità, non laicità” “In un evento prestigioso in cui tutto il mondo si unisce intorno a valori comuni - prosegue il comunicato - non dovrebbero esserci allusioni che ridicolizzano le convinzioni religiose di molte persone”.