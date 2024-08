Nuoto Sara Curtis in semifinale nei 50 sl alla sua prima Olimpiade

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)ottiene il pass per le semifinali dei 50 stile libero. Nella gara più breve delalle Olimpiadi di Parigi, la giovane azzurra ha passato le prime batterie facendosi accreditare il tredicesimo crono complessivo in 24”67, a undici centesimi dal proprio record nazionale.non era in una batteria semplice. L’australiana Shayna Jack da una parte, la cinese Yufei Zhang dall’altra, con Michelle Coleman e Beryl Gastaldello a fare da contraltare: un livello medio abbastanza alto, con l’azzurrina che, con il suo solito coraggio, prova a farsi sentire grazie ad una buona partenza. Coincide però una complessiva perdita di forze da metà vasca in poi, chiudendo così con il sesto posto nella batteria.