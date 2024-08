Musetti resta la chance color bronzo Contro Djokovic la magia dura solo un set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) dall’inviato No, non saràa condannare Nolea rivivere la sua personale maledizione olimpica. Domani ci proverà Alcaraz, ma intanto Nole è salito almeno di un gradino nella rincorsa al suo tabù: anche se poi dubitiamo che un argento,Alcaraz che punta a diventare il più giovane campione olimpico della storia a 21 anni, accontenterebbe Nole. Uno Slam in più ormai non fa differenza, l’oro olimpico è la balena bianca del serbo enon è riuscito a mettere sabbia negli ingranaggi del destino. Per carità, il carrarino non partiva certo favorito nella semifinale di ieri, e la presenza di Errani e Paolini a bordo campo non è bastata a portare quel po’ di fortuna che in certi momenti non guasta proprio. Anche sedovrebbe piangere soprattutto sul latte versato dei propri errori, in qualche momento cruciale.