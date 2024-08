LIVE Ciclismo Parigi 2024 in DIRETTA | inizia ufficialmente la corsa subito i primi scatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:14 Condizioni meteo perfette e temperatura che si aggira sui 25°. Decisamente meglio rispetto alla pioggia che ha reso insidioso il percorso della cronometro. 11:12 Prima asperità di giornata la Còtes de Gardes. 2.4 km al 5.1% di pendenza media che i corridori affronteranno dopo 14 km.LA GARA 11:07 A meno di un mese dalla caduta che lo costrinse al ritiro, il danese Mads Pedersen vuole far saltare il banco. Voci interne al gruppo lo danno in grandissima forma. 11:04 Tra i padroni di casa spiccano l’eterno Julian Alaphilippe ed il campione europeo Christophe Laporte. Occhi puntati anche sull’eritreo Biniam Girmay, che sta scrivendo la storia delafricano e non ha intenzione di fermarsi. Dopo il successo nel cross-country inoltre il britannico Thomas Pidcock cerca la clamorosa doppietta.