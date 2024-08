L’estate in tv? È l’Olimpiade delle repliche con l' usato poco sicuro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) L'estate in televisione è un eterno deja-vu di scadenti, intramezzato da fondi di magazzino magicamente promossi in prime time, con un'unica eccezione chiamata Enrico Papi. Che delude anche in prima tv. Una lunga vacanza chiamata tv generalista. L'estate 2024 conferma quanto visto gli anni scorsi, con i tasti di tutto il telecomando che hanno tirato i remi in barca, messo il costume ed esposto il cartello "chiuso per ferie". Tolti gli eventi sportivi, ovvero gli europei di calcio e le Olimpiadi di Parigi, le mille manifestazioni musicali che hanno riempito piazze e seminato artisti ad ampio raggio e il fenomeno Temptation Island, che ha tenuto incollato al piccolo schermo 3 milioni e mezzo di telespettatori per tutto il mese di luglio con picchi ben oltre il 30% di share, altrove è