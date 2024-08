L’antisemitismo post 7 ottobre che il medio dirigente progressista non riesce a vedere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 agosto 2024) Non si pretende che ildi sinistra – cioè l’omologo da centro sociale del piazzista di materassi in lattice c/o Publitalia – abbia anche soltanto guardato i titoli dell’immensa letteratura, effettivamente noiosissima, dedicata da un secolo e passa in qua all’identificazione tecnica del pregiudizio antisemita. Se lo avesse fatto – e pur restando, appunto, ai titoli, dunque anche senza avventurarsi nel territorio sconosciuto extra-Wikipedia e ultra-Instagram – avrebbe appreso che l’elemento distintivo di quel pregiudizio, che ne consente ovunque e nei secoli l’accertamento inequivocabile, è la cosiddetta dissociazione su base fantasmatica dell’ebreo dalla propria umanità. Detta più semplice: la costruzione di un’identitàiccia dell’ebreo, e la riduzione di quella realtà spettrale a centro di imputazione di responsabilità ineluttabilmente maligne.