Juventus-Brest amichevole | tv in chiaro streaming formazioni pronostico

(Di sabato 3 agosto 2024)è un’e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, probabili, diretta tv e. Nella secondapre-stagionale ladi Thiago Motta cercherà di archiviare il soprendente 3-0 rimediato nel primo test con il Norimberga, formazione che milita nella Serie B tedesca. Khephren Thuram, uno dei nuovi volti in casa– il Veggente (Instagram)In Germania, una settimana fa, non ha funzionato quasi nulla ma le attenuanti ci sono tutte. In campo c’erano diversi elementi della Next Gen (da Barbieri a Gonzalez, passando per Hasa e Sekulov). E molti giocatori della prima squadra avevano appena fatto ritorno dalle vacanze post-Europei e Coppa america.