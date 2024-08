Jeremy Renner commenta il ritorno di Robert Downey Jr nell’MCU

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) IldiJr. al Marvel Cinematic Universe è stato tenuto segreto e persino le altre star degli Avengers non erano a conoscenza del suo nuovo ruolo. La star di Iron Man è stata un ospite a sorpresa al Comic-Con di San Diego ed è stato confermato che interpreterà il Dottor Destino nei prossimi film sugli Avengers, come Avengers: Secret Wars e Avengers: Doomsday., che ha interpretato Occhio di Falco, ha scoperto ildiproprio come tutti gli altri. Dopo aver scoperto ildisi è rivolto alla chat di gruppo degli Avengers, che include Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, e “ha iniziato a far esplodere il telefono di“. “Sono tipo, ‘Cosa sta succedendo? Ce lo stai nascondendo?’ Non lo so”, ha detto. “È una notizia entusiasmante, amico.