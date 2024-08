Dosso accede alla semifinale | Entrerò in pista con un atteggiamento diverso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Nella gara olimpica più internazionale di tutte, le batterie dei 100 metri donne, con anche la sanmarinese Alessandra Gasparelli o la rappresentante della Nuova Guinea Leonie Beu, due di Trinidad e Tobago, la nicaraguense Maria Carmona, la gambiana Bass Bittaye, solo per citarne alcune, è la nostra Zaynaba rappresentare l’Italia. E a rappresentarla come sa fare lei, con grinta e a testa alta, con una prestazione lontana dal suo miglior crono (11.30) ma che le garantisce il 3° posto in batteria e l’accesso diretto alle semifinali. Davanti a lei Julien Alfred (altro stato minuscolo, Santa Lucia) e la neozelandese Hobbs: "Avere la più veloce, la Alfred, in corsia nove, non è stato semplice – racconta Zaynab appena terminata la sua fatica –. Mi sono detta ‘parti forte e poi quando sei lì lì con lei vedi quello che succede’.